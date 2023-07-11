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Жителей Ейского района предупредили о подрыве боеприпаса, найденного в поле

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-ejskogo-rajona-predupredili-o-podryve-boepripasa-najdennogo-v-pole
Жителей Ейского района предупредили о подрыве боеприпаса, найденного в поле
Фото t.me/AEiskR

По данным администрации Ейского района, 11 июля в окрестностях поселка Степного проведут подрыв технической части боеприпаса, который ранее нашли в поле.

Работы проводят с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На месте работают представители силовых структур в целях безопасности дальнейшего использования земли сельскохозяйственного назначения.

Жителей просят сохранять спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Ейского района в Telegram.

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