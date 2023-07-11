Жителей Ейского района предупредили о подрыве боеприпаса, найденного в поле
Общество
11.07.2023 15:57
По данным администрации Ейского района, 11 июля в окрестностях поселка Степного проведут подрыв технической части боеприпаса, который ранее нашли в поле.
Работы проводят с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На месте работают представители силовых структур в целях безопасности дальнейшего использования земли сельскохозяйственного назначения.
Жителей просят сохранять спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Ейского района в Telegram.
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