Жителей Ейского района предупредили о подрыве боеприпаса, найденного в поле

По данным администрации Ейского района, 11 июля в окрестностях поселка Степного проведут подрыв технической части боеприпаса, который ранее нашли в поле.

Работы проводят с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На месте работают представители силовых структур в целях безопасности дальнейшего использования земли сельскохозяйственного назначения.

Жителей просят сохранять спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Ейского района в Telegram.

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