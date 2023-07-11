В Новороссийске на пляже нашли мину

Об этом сообщил замглавы города-героя Олег Мацедонский во время аппаратного совещания.

Взрывоопасный предмет обнаружили накануне на пляже «Кристалл» в Южном районе. Прибывшие на место специалисты установили, что это минометная мина 120 мм времен Великой Отечественной войны. Ее вывезли на полигон 7-й дивизии ВДВ.

В конце июня во время работ по благоустройству на улице Хворостянского наши фугасную авиабомбу времен войны, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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