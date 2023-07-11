Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Новороссийске на пляже нашли мину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-na-plyazhe-nashli-minu
В Новороссийске на пляже нашли мину
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Об этом сообщил замглавы города-героя Олег Мацедонский во время аппаратного совещания.

Взрывоопасный предмет обнаружили накануне на пляже «Кристалл» в Южном районе. Прибывшие на место специалисты установили, что это минометная мина 120 мм времен Великой Отечественной войны. Ее вывезли на полигон 7-й дивизии ВДВ.

В конце июня во время работ по благоустройству на улице Хворостянского наши фугасную авиабомбу времен войны, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Читайте также: в Анапе около одной из баз отдыха на Бугазской косе нашли ручную гранату времен войны.

Статьи
Правила безопасной езды на электросамокате
Правила безопасной езды на электросамокате
Диетолог рассказал, сколько мяса нужно есть пенсионерам
Диетолог рассказал, сколько мяса нужно есть пенсионерам
Как дома безопасно отбелить зубы
Как дома безопасно отбелить зубы
Козье молоко: польза и вред
Козье молоко: польза и вред
Камни в почках: откуда берутся и как предотвратить их появление
Камни в почках: откуда берутся и как предотвратить их появление
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях