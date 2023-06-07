В Анапе около одной из баз отдыха на Бугазской косе нашли ручную гранату времен войны

За прошедшею неделю взрывотехники обследовали и уничтожили почти 20 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые были найдены в Анапе, Краснодаре, Новокубанском, Тихорецком и Туапсинском районах.

В Туапсинском районе житель поселка Узка нашел в лесу десять минометных мин калибром 50 мм. Мины находились в укладке, они так и не были использованы во время войны. В поселке Октябрьском нашли противотанковую мину и два 76-мм артиллерийских снаряда.

В Анапе постояльцы одной из баз отдыха на берегу Бугазской косы нашли ручную гранату Ф-1. Такую же гранату нашли в Краснодаре рабочие во время земляных работ на улице Московской.

Все боеприпасы уничтожили специалисты инженерно-технических отделений ОМОН «Пластун» и «Шторм-Юг», сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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