В Краснодаре сняли локальный режим ЧС, введенный в ЖК «Самолет» из-за обнаруженного боеприпаса

Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели 26 мая с 16:00 из-за взрывоопасного предмета на улице Западный обход, 57.

По данным муниципального Центра управления Краснодара, 31 мая режим ЧС на территории ЖК «Самолет» снят. Боеприпас вывезли на полигон и там ликвидировали, сообщает МЦУ в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», боеприпас, предположительно времен Великой Отечественной войны, обнаружили при проведении строительных работ. Его ликвидировали на полигоне. В том же месте 29 мая обнаружили еще один боеприпас. После его ликвидации режим ЧС снимут.