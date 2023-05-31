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В Краснодаре сняли локальный режим ЧС, введенный в ЖК «Самолет» из-за обнаруженного боеприпаса

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-snyali-lokalnyj-rezhim-chs-vvedennyj-v-zhk-samolet-iz-za-obnaruzhennogo-boepripasa
В Краснодаре сняли локальный режим ЧС, введенный в ЖК «Самолет» из-за обнаруженного боеприпаса
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели 26 мая с 16:00 из-за взрывоопасного предмета на улице Западный обход, 57.

По данным муниципального Центра управления Краснодара, 31 мая режим ЧС на территории ЖК «Самолет» снят. Боеприпас вывезли на полигон и там ликвидировали, сообщает МЦУ в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», боеприпас, предположительно времен Великой Отечественной войны, обнаружили при проведении строительных работ. Его ликвидировали на полигоне. В том же месте 29 мая обнаружили еще один боеприпас. После его ликвидации режим ЧС снимут.

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