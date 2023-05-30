Режим ЧС из-за взрывоопасного предмета ввели в ЖК «Самолет» в Краснодаре

Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели на улице Западный обход, 57.

Об этом говорится в постановлении администрации Краснодара, подписанном мэром Евгением Наумовым. Документ опубликовали 30 мая на сайте мэрии.

Режим ЧС в ЖК «Самолет» ввели 26 мая с 16:00 из-за взрывоопасного предмета. К ликвидации ЧС привлекли силы и средства ТП РСЧС. Охрану места обнаружения, а также обезвреживание и сопровождение взрывоопасного предмета поручили УМВД России по Краснодару.

В мэрии Краснодара интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что боеприпас предположительно времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении строительных работ. Его ликвидировали на полигоне. Еще один боеприпас обнаружили в том же месте 29 мая. После его ликвидации режим ЧС снимут.

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