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Режим ЧС из-за взрывоопасного предмета ввели в ЖК «Самолет» в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-chs-iz-za-vzryvoopasnogo-predmeta-vveli-v-zhk-samolet-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Режим ЧС из-за взрывоопасного предмета ввели в ЖК «Самолет» в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели на улице Западный обход, 57.

Об этом говорится в постановлении администрации Краснодара, подписанном мэром Евгением Наумовым. Документ опубликовали 30 мая на сайте мэрии.

Режим ЧС в ЖК «Самолет» ввели 26 мая с 16:00 из-за взрывоопасного предмета. К ликвидации ЧС привлекли силы и средства ТП РСЧС. Охрану места обнаружения, а также обезвреживание и сопровождение взрывоопасного предмета поручили УМВД России по Краснодару.

В мэрии Краснодара интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что боеприпас предположительно времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении строительных работ. Его ликвидировали на полигоне. Еще один боеприпас обнаружили в том же месте 29 мая. После его ликвидации режим ЧС снимут.

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