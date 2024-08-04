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Жителей Динского района предупредили об отлове бродячих собак

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-dinskogo-rajona-predupredili-ob-otlove-brodyachih-sobak
Жителей Динского района предупредили об отлове бродячих собак
Фото Chiemsee2016, pixabay.com

Отлавливать бездомных собак будут 6 августа в Пластуновском сельском поселении.

После отлова животных доставят в приют, где их провакцинируют и стерилизуют, а затем вернут в прежние места обитания.

Жителей Пластуновского сельского поселения просят в день отлова не оставлять своих собак на улице без присмотра, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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