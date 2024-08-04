Жителей Динского района предупредили об отлове бродячих собак
Общество
04.08.2024 15:25
Отлавливать бездомных собак будут 6 августа в Пластуновском сельском поселении.
После отлова животных доставят в приют, где их провакцинируют и стерилизуют, а затем вернут в прежние места обитания.
Жителей Пластуновского сельского поселения просят в день отлова не оставлять своих собак на улице без присмотра, сообщает пресс-служба администрации Динского района.
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