Жителей Динского района предупредили об отлове бродячих собак

Отлавливать бездомных собак будут 6 августа в Пластуновском сельском поселении.

После отлова животных доставят в приют, где их провакцинируют и стерилизуют, а затем вернут в прежние места обитания.

Жителей Пластуновского сельского поселения просят в день отлова не оставлять своих собак на улице без присмотра, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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