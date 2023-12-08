Жителей Динского района предупредили о проведении аэрофотосъемки с помощью БПЛА

Беспилотник краевого БТИ будет работать 9 декабря в воздушном пространстве Южно-Кубанского сельского поселения Динского района.

«Крайтехинвертаризация-Краевое БТИ» будет проводить аэрофотосъемочные кадастровые работы при помощи дрона.

Полеты будут выполнятся с 9:00 до 17:00 в границах двух земельных участков в поселке Южном в присутствии сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации Южно-Кубанского сельского поселения в Telegram.

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