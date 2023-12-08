Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жителей Динского района предупредили о проведении аэрофотосъемки с помощью БПЛА

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-dinskogo-rajona-predupredili-o-provedenii-aerofotosemki-s-pomoshhyu-bpla
Жителей Динского района предупредили о проведении аэрофотосъемки с помощью БПЛА
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Беспилотник краевого БТИ будет работать 9 декабря в воздушном пространстве Южно-Кубанского сельского поселения Динского района.

«Крайтехинвертаризация-Краевое БТИ» будет проводить аэрофотосъемочные кадастровые работы при помощи дрона.

Полеты будут выполнятся с 9:00 до 17:00 в границах двух земельных участков в поселке Южном в присутствии сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации Южно-Кубанского сельского поселения в Telegram.

Читайте также: жителей Краснодарского края призвали не снимать беспилотники и работу систем ПВО.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях