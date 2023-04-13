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Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-chetyreh-rajonov-krasnodarskogo-kraya-predupredili-ob-opasnom-podeme-vody-v-rekah
Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках
Фото Краснодарского ЦГМС

С 13 по 15 апреля в Лабинском, Усть-Лабинском, Белореченском и Курганинском районах ожидается подъем уровней воды в реках с достижением опасных отметок.

По данным синоптиков, вода в горных реках в этих районах может выйти из берегов уже в ближайшие часы.

Кроме того, подъем воды с достижением опасных отметок в ближайшие дни ожидается в Адыгее на территории Красногвардейского, Шовгеновского и Кошехабльского райнов, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: штормовое предупреждение по ливням и ураганному ветру в Краснодарском крае продлили до 15 апреля. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на Кубани ожидаются сильные дожди с градом и грозой и ветер скоростью до 20-22 м/с.

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