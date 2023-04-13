Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках

С 13 по 15 апреля в Лабинском, Усть-Лабинском, Белореченском и Курганинском районах ожидается подъем уровней воды в реках с достижением опасных отметок.

По данным синоптиков, вода в горных реках в этих районах может выйти из берегов уже в ближайшие часы.

Кроме того, подъем воды с достижением опасных отметок в ближайшие дни ожидается в Адыгее на территории Красногвардейского, Шовгеновского и Кошехабльского райнов, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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