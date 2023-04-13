Штормовое предупреждение по ливням и ураганному ветру в Краснодарском крае продлили до 15 апреля

По прогнозу синоптиков, 14 и 15 апреля на Кубани ожидаются сильные дожди с градом и грозой и ветер скоростью до 20-22 м/с.

В связи с выпадением осадков на территории Мостовского, Апшеронского, Отрадненского, Лабинского, Белореченского, Усть-Лабинского и Курганинского районов ожидается подъем уровней воды в горных реках с превышением неблагоприятных отметок, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В связи с прогнозируемой непогодой в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям Краснодарского края в эти дни рекомендуют внимательно следить за изменениями погодных условий, соблюдать все необходимые меры безопасности и по возможности отказаться от выходов на природу. При возникновении ЧС необходимо звонить на номера: 01, 101 или 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение по сильным дождям, ураганному ветру и подъему воды в реках действует в Краснодарском крае с 11 апреля.