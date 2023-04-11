Сильные дожди, ураганный ветер и подъем воды в реках ожидаются в Краснодарском крае до 13 апреля
Общество
11.04.2023 14:36
По прогнозу синоптиков, с 11 по 13 апреля на Кубани пройдут сильные дожди с грозой и град. Скорость ветра усилится до 20 м/с.
Кроме того, в Мостовском, Усть-Лабинском, Лабинском, Отрадненском и Курганинском районах ожидается подъем уровней воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Жителям и гостям Кубани рекомендовали в эти дни внимательно следить за изменениями погодных условий, соблюдать все необходимые меры безопасности и по возможности отказаться от выходов на природу.
При возникновении ЧС необходимо звонить на номера: 01, 101 или 112.
Читайте также: приток воды в Краснодарское водохранилище прогнозируют в пределах нормы. Об этом рассказала начальник отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Людмила Волкова.
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