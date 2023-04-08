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Приток воды в Краснодарское водохранилище прогнозируют в пределах нормы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pritok-vody-v-krasnodarskoe-vodohranilishhe-prognoziruyut-v-predelah-normy
Приток воды в Краснодарское водохранилище прогнозируют в пределах нормы
Видео канала «Кубань 24»

Об этом 8 апреля рассказала начальник отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Людмила Волкова.

По ее словам, приток воды в период половодья удовлетворит все потребности сельского хозяйства и водохозяйственных организаций. Весеннее половодье на реках бассейна Кубани началось во второй декаде марта — на 10–20 дней позже, чем обычно.

Сейчас Краснодарское водохранилище наполнено выше нормального подпорного уровня. Источники питания Кубани — вечные и сезонные снега, дожди и ледники. Чтобы оценить запасы воды в снеге, специалисты в горах Северного Кавказа в марте провели маршрутные снегомерные съемки. Они выяснили, что в этом году они составляют 30–50% от средних значений.

«На более низких высотах снега вообще нет. Весенне-летнее половодье на реке Кубань завершится в сентябре — начале октября, максимум половодья будет наблюдаться в июне — июле. Неустойчивость атмосферы приводит к выпадению сильных ливневых дождей, и наиболее вероятный период прохождения паводков — май — август», — цитирует Людмилу Волкову ТАСС.

Читайте также: реконструкцию Краснодарского водохранилища завершили спустя четыре года.

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