Приток воды в Краснодарское водохранилище прогнозируют в пределах нормы
Об этом 8 апреля рассказала начальник отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Людмила Волкова.
По ее словам, приток воды в период половодья удовлетворит все потребности сельского хозяйства и водохозяйственных организаций. Весеннее половодье на реках бассейна Кубани началось во второй декаде марта — на 10–20 дней позже, чем обычно.
Сейчас Краснодарское водохранилище наполнено выше нормального подпорного уровня. Источники питания Кубани — вечные и сезонные снега, дожди и ледники. Чтобы оценить запасы воды в снеге, специалисты в горах Северного Кавказа в марте провели маршрутные снегомерные съемки. Они выяснили, что в этом году они составляют 30–50% от средних значений.
«На более низких высотах снега вообще нет. Весенне-летнее половодье на реке Кубань завершится в сентябре — начале октября, максимум половодья будет наблюдаться в июне — июле. Неустойчивость атмосферы приводит к выпадению сильных ливневых дождей, и наиболее вероятный период прохождения паводков — май — август», — цитирует Людмилу Волкову ТАСС.
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