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Реконструкцию Краснодарского водохранилища завершили спустя четыре года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rekonstruktsiyu-krasnodarskogo-vodohranilishha-zavershili-spustya-chetyre-goda
Реконструкцию Краснодарского водохранилища завершили спустя четыре года
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Специалисты завершили строительство и обновление сооружений в Хатукайской долине на территории Адыгеи. На эти цели направили 466 млн рублей.

Работы по инженерной защите Хатукайской долины начали в 2018 году. Реконструкция Краснодарского водохранилища позволила существенно улучшить гидрогеологическую обстановку в ауле Хатукай, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Росводресурсов.

Кроме того, рабочие восстановили пропускную способность дренажных каналов и установили на объекте систему мониторинга. Теперь специалисты смогут отслеживать уровень подземных вод в Хатукайской долине.

«От исправного технического состояния инженерных сооружений Краснодарского водохранилища зависит безопасность около 5,4 тыс. человек — это жители аула Хатукай, хуторов Набережный, Свободный и Водный», — сказал директор филиала «Краснодарское водохранилище» Игорь Бадалов.

Краснодарское водохранилище начали строить в 1973 году. Одной из основных функций водоема является защита от наводнений территории в 600 тыс. га, где живет около 300 тыс. человек. Кроме того, водохранилище снабжает водой сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Читайте также: в апреле 2022 года Краснодарскому водохранилищу исполнилось 54 года. Рабочие и специалисты со всего Советского Союза трудились по 12 часов в сутки, чтобы завязать реки Белая, Пшиш, Псекупс и другие притоки Кубани в единый гидротехнический узел.

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