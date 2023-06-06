Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили о подъеме воды до опасных отметок

По прогнозу синоптиков, из-за сильных дождей в юго-восточной части Кубани ожидается подъем уровней воды в реках и водотоках.

В Лабинском, Отрадненском, Мостовском и Курганинском районах уровень воды в реках достигнет опасных отметок.

В связи с этим жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности и внимательно следить за изменениями погодных условий. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 101 или 112, сообщает Краснодарский ЦГМС.

На Кубани до 7 июня действует штормовое предупреждение по непогоде. В регионе в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

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