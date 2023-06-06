Два населенных пункта в Мостовском районе остались без сообщения из-за разгула стихии

Последние сутки на Мостовский район обрушился сильный дождь. Из-за выпадения осадков в горных реках и ручьях резко поднялся уровень воды.

Поднявшаяся вода размыла мостовой переезд на грунтовой автодороге в районе Никитино.

«Без сообщения остались село Никитино и поселок Кировский. Объездных путей нет, к месту направили специальную технику для восстановления дороги», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Глава Мостовского района Сергей Ласунов уточнил в Telegram, что грунтовую дорогу размыло в двух местах между Никитино и Бурным из-за сильных дождей. На месте работают оперативные службы.

В селе Никитино живет чуть более 20 человек, а в поселке Кировском — всего несколько человек.

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