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Вышедшая из берегов вода размыла трубный переход и повредила автодорогу в Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyshedshaya-iz-beregov-rek-voda-razmyla-trubnyj-perehod-i-povredila-avtodorogu-v-labinskom-rajone
Вышедшая из берегов вода размыла трубный переход и повредила автодорогу в Лабинском районе

Глава Лабинского района Владимир Забураев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС после объезда территорий муниципалитета.

В станице Упорной при выпадении осадков поднялись ручьи. Вода подтопила придомовые территории, размыла трубный переход на улице Лермонтова, повредила участок автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная. Проезд по трассе перекрыли, население оповестили об этом.

В станице Зассовской дождевая вода начала прибывать с холмов. Принесенными ветками забило проход под мостом при въезде в населенный пункт, вода вышла на автодорогу. В хуторе Веселом дождевая вода с полей перелилась через дорогу, подтопив придомовую территорию.

По данным на 5:30 6 июня, из-за подъема уровня воды в реках Кукса и Неволька во Владимирском сельском поселении подтопило 33 двора и 3 дома.

Ситуация с уровнем воды в реках Лабинского района находится под круглосуточным контролем. В муниципалитете выставили наблюдательные посты для мониторинга. Для недопущения выхода воды из берегов принимают необходимые меры, сообщил глава Лабинского района Владимир Забураев в Telegram.

Читайте также: детей эвакуировали из лагеря «Мечта» в Лабинском районе из-за угрозы подтопления. Почти 80 человек вывезли на автобусах в станицу Вознесенскую и передали родителям.

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