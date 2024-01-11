Жителей Черноморского побережья предупредили об ураганном ветре и морозах

По прогнозу синоптиков, 12 и 13 января погода в южной части Краснодарского края заметно ухудшится.

В Геленджике, Новороссийске и Анапе в ближайшие дни ожидается сильный ветер с порывами до 30 м/с. При этом температура воздуха опустится до -5…-10 °С.

В связи с прогнозируемой непогодой на Черноморском побережье объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям Новороссийска, Анапы и Геленджика рекомендовали в ближайшие дни быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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