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Жителей Черноморского побережья предупредили об ураганном ветре и морозах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-chernomorskogo-poberezhya-predupredili-ob-uragannom-vetre-i-morozah
Жителей Черноморского побережья предупредили об ураганном ветре и морозах
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

По прогнозу синоптиков, 12 и 13 января погода в южной части Краснодарского края заметно ухудшится.

В Геленджике, Новороссийске и Анапе в ближайшие дни ожидается сильный ветер с порывами до 30 м/с. При этом температура воздуха опустится до -5…-10 °С.

В связи с прогнозируемой непогодой на Черноморском побережье объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям Новороссийска, Анапы и Геленджика рекомендовали в ближайшие дни быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: сильный снегопад ожидается 12 января в Сочи. В предгорьях и низких горах прогнозируется сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица.

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