Жителей Брюховецкого района приглашают пройти диспансеризацию

Диспансеризацию проведут специалисты местной ЦРБ 2 сентября в терапевтическом отделении, а 9 сентября — в поликлинике.

«Диспансеризация в Брюховецком районе проводится каждую субботу. По словам врачей, такие осмотры пользуются популярностью среди маломобильных и пожилых жителей. С начала этого года было совершено уже 34 выезда. Диспансеризацию прошли порядка 1 тыс. жителей района», — сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Жители муниципалитета смогут пройти осмотр у терапевта, сдать общий и биохимический анализ крови, сделать ЭКГ и флюорографию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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