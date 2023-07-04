Диспансеризацию и профмедосмотры с начала года прошли почти 2 млн кубанцев

Около 60 тыс. человек в Краснодарском крае прошли выездную диспансеризацию.

«За первое полугодие уже 1,95 млн жителей края прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры. Мы организовали процесс так, чтобы эти два обследования можно было совместить в один день. Также прием пациентов врачи ведут в вечернее время и субботу», — написала вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

Она отметила, что около 60 тыс. человек прошли выездную диспансеризацию. Кроме того, еженедельно мобильный комплекс «Диспансеризация» посещает отдаленные районы края.

Профилактический медосмотр является ежегодным. Диспансеризацию нужно проводить раз в три года для людей в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно – для тех, кто старше 40 лет. Для прохождения плановых медицинских осмотров необходимо обратиться в свою поликлинику, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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