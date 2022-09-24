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Жителей Анапы в 4 утра разбудил громкий хлопок

Общество
24.09.2022 09:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-anapy-v-4-utra-razbudil-gromkij-hlopok
Жителей Анапы в 4 утра разбудил громкий хлопок
Фото Алексея Куриленко, «Кубань 24»

Рано утром 24 сентября жители курорта проснулись от хлопка в небе. Люди не сразу поняли, что произошло.

В соцсетях рассказали, что звук был очень громкий, поэтому некоторые испугались. Хлопок был слышен в разных районах Анапы.

Выяснилось, что анапчане услышали раскат грома. В это время в городе сверкали молнии.

По прогнозу погоды, 24 сентября в Анапе ожидается небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +17°C.

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