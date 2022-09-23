Ливни с грозами и градом в Краснодарском крае сохранятся до 25 сентября

Ливни с грозами и градом в Краснодарском крае сохранятся до 25 сентября

По прогнозу синоптиков, 24 и 25 сентября на Кубани местами ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

В связи с непогодой в Краснодарском крае до 25 сентября объявили штормовое предупреждение. Спасатели призывают жителей и гостей региона в эти дни внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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