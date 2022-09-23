Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На Черноморском побережье до 24 сентября ожидаются смерчи

Происшествия
23.09.2022 07:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-chernomorskom-poberezhe-do-24-sentyabrya-ozhidayutsya-smerchi
На Черноморском побережье до 24 сентября ожидаются смерчи

По прогнозу синоптиков Краснодарского ЦГМС, до конца суток 23 сентября, а также в течение дня 24 сентября на участке от Анапы до Сочи будет опасность формирования смерчей над Черным морем.

На территории Сочи до 24 сентября также ожидаются смерчи над морем.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Краснодарского края, находясь у берега моря, внимательно следить за окружающей обстановкой. Если смерч выйдет из моря на берег, нужно сразу укрыться в яме, канаве, овраге или любой выемке.

Читайте также: в Краснодарском крае до 23 сентября ожидаются ливни с градом.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодарском крае 17-летний подросток устроил ДТП на встречке, его машину разорвало на три части
  3. Правительство РФ предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами
  4. Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
  5. В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях