На Черноморском побережье до 24 сентября ожидаются смерчи
Происшествия
23.09.2022 07:27
По прогнозу синоптиков Краснодарского ЦГМС, до конца суток 23 сентября, а также в течение дня 24 сентября на участке от Анапы до Сочи будет опасность формирования смерчей над Черным морем.
На территории Сочи до 24 сентября также ожидаются смерчи над морем.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям Краснодарского края, находясь у берега моря, внимательно следить за окружающей обстановкой. Если смерч выйдет из моря на берег, нужно сразу укрыться в яме, канаве, овраге или любой выемке.
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