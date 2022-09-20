В ночь с 18 на 19 сентября на Краснодарский край обрушатся ливни и град

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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Краснодарском крае.

По данным Краснодарского ЦГМС в ночь с 21 по 23 сентября местами в крае ожидается изменение погоды. Синоптики прогнозируют сильный дождь, переходящий в ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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