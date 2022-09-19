В Краснодаре 18 сентября зафиксировали новый суточный температурный рекорд
Общество
19.09.2022 11:10
По данным синоптиков, 18 сентября в краевом центре столбики термометров поднялись до отметки в +38,4 °C.
Это на один градус выше, чем предыдущий температурный рекорд на 18 сентября, который зафиксировали в 1994 году. Тогда воздух прогрелся до +37,4°C.
При этом самую минимальную температуру воздуха 18 сентября синоптики зафиксировали в 1952 году: -0,1°C, сообщает Краснодарский ЦГМС.
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