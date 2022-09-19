В Краснодарском крае 19 сентября ожидаются ливни с грозой и градом
Происшествия
19.09.2022 07:14
По прогнозу синоптиков, до конца суток 19 сентября на Кубани местами пройдет сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.
В связи с непогодой в Краснодарском крае 19 сентября объявили штормовое предупреждение. Спасатели призывают жителей и гостей региона в этот день внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.
При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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