В Краснодарском крае 19 сентября ожидаются ливни с грозой и градом

Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, до конца суток 19 сентября на Кубани местами пройдет сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

В связи с непогодой в Краснодарском крае 19 сентября объявили штормовое предупреждение. Спасатели призывают жителей и гостей региона в этот день внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи до 21 сентября прогнозируют формирование смерчей над морем.