В Сочи 19 сентября ожидаются сильные ливни с грозой и градом

Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24».

МЧС 18 сентября объявило штормовое предупреждение о надвигающихся на Сочи сильных осадках.

По данным метеорологов, с утра идо конца суток 19 сентября, а также 20 и 21 сентября в Сочи ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами и градом. Порывы ветра во время грозы усилятся до 20-22 м/с. На реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

С утра и весь день 19 сентября, а также 20 и 21 сентября на участке Магри — Веселое прогнозируются смерчи над морем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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