МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Предупреждение по сильной жаре 18 сентября на территории региона.

По данным синоптиков, с 14:00 до 17:00 в восточной половине Кубани и в южных районах ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +39°C.

Также в Сочи 18 сентября до конца суток ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет 36-37°C, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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