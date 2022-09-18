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МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C

Общество
18.09.2022 12:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-v-krasnodarskom-krae-18-sentyabrya-ozhidaetsya-silnaya-zhara-39-c
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Предупреждение по сильной жаре 18 сентября на территории региона.

По данным синоптиков, с 14:00 до 17:00 в восточной половине Кубани и в южных районах ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +39°C.

Также в Сочи 18 сентября до конца суток ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет 36-37°C, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: синоптик предупредил о суперлете в Краснодарском крае.

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