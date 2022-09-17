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Синоптик предупредил о суперлете в Краснодарском крае

Общество
17.09.2022 08:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptik-predupredil-o-superlete-v-krasnodarskom-krae
Синоптик предупредил о суперлете в Краснодарском крае
Фото пресс-службы министерства курортов Краснодарского края

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что с 17 по 19 сентября по-настоящему летняя погода прогнозируется в Южном федеральном округе.

По словам специалиста, температура будет на 6-10 градусов выше нормы. В частности, он отметил Краснодарский край.

«Где будет летняя погода, так это в Южном федеральном округе. Температура выше нормы с 17 по 19 сентября будет на 6-10 градусов: прогнозируется 27-35 °C. В Краснодарском крае  — даже до 38 °C. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе: в республиках — 27-35 °C, в Ставрополье — 38 °C. Это просто суперлето», — сообщил Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что такая погода связана с выносом очень теплых воздушных масс благодаря циклону, который уходит на восток, сообщает ТАСС.

Как писал интернете-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае на выходных ожидается жара.

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