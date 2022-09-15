В Краснодарском крае на выходных ожидается 37-градусная жара

Фото jplenio, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, 17 и 18 сентября на Кубани ожидается резкое потепление.

Столбики термометров днем поднимутся: 17 сентября до +27…32 °С, 18 сентября до +32…37 °С. На Черноморском побережье воздух прогреется до +30…33 °С, в горах до +28…30 °С.

В субботу на Черноморском побережье между Анапой и Геленджиком пройдут кратковременные дожди с грозами. Также на этом участке в выходные ожидаются порывы ветра скоростью до 12-14 м/с.

При этом 18 сентября существенных осадков в регионе не ожидается, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: МЧС предупредило о возможности появления смерчей над морем в Сочи 15 сентября.