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В Краснодарском крае на выходных ожидается 37-градусная жара

Общество
15.09.2022 16:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-na-vyhodnyh-ozhidaetsya-37-gradusnaya-zhara
В Краснодарском крае на выходных ожидается 37-градусная жара
Фото jplenio, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, 17 и 18 сентября на Кубани ожидается резкое потепление.

Столбики термометров днем поднимутся: 17 сентября до +27…32 °С, 18 сентября до +32…37 °С. На Черноморском побережье воздух прогреется до +30…33 °С, в горах до +28…30 °С.

В субботу на Черноморском побережье между Анапой и Геленджиком пройдут кратковременные дожди с грозами. Также на этом участке в выходные ожидаются порывы ветра скоростью до 12-14 м/с.

При этом 18 сентября существенных осадков в регионе не ожидается, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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