МЧС предупредило о возможности смерчей над морем в Сочи

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Штормовое предупреждение действует 15 сентября.

По данным метеослужбы, до конца текущих суток на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города-курорта следить за изменениями погоды и в случае появления смерча над морем немедленно покинуть пляж. В случае возникновения ЧС следует звонить на номера: 112, 01 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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