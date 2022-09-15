МЧС предупредило о возможности смерчей над морем в Сочи
Общество
15.09.2022 09:33
Штормовое предупреждение действует 15 сентября.
По данным метеослужбы, до конца текущих суток на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям города-курорта следить за изменениями погоды и в случае появления смерча над морем немедленно покинуть пляж. В случае возникновения ЧС следует звонить на номера: 112, 01 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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