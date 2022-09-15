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МЧС предупредило о возможности смерчей над морем в Сочи

Общество
15.09.2022 09:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-obyavilo-preduprezhdenie-o-formirovanii-smerchej-nad-morem-v-sochi
МЧС предупредило о возможности смерчей над морем в Сочи
Фото t.me/love_sochi

Штормовое предупреждение действует 15 сентября.

По данным метеослужбы, до конца текущих суток на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города-курорта следить за изменениями погоды и в случае появления смерча над морем немедленно покинуть пляж. В случае возникновения ЧС следует звонить на номера: 112, 01 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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