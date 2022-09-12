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На Черноморском побережье Краснодарского края прогнозируют ливни с градом и смерчи

Общество
12.09.2022 17:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-chernomorskom-poberezhe-krasnodarskogo-kraya-prognoziruyut-livni-s-gradom-i-smerchi
На Черноморском побережье Краснодарского края прогнозируют ливни с градом и смерчи
Фото pexels.com

В Краснодарском крае сохраняется штормовое предупреждение. Оно действует с 12 по 14 сентября.

На территории региона ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Ночью и утром на Краснодарский край опустится туман. Порывы западного ветра достигнут 5-10 м/с.

В период с 13 до 15 сентября в Сочи местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. На Черноморском побережье есть опасность формирования смерчей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 12 сентября погода в регионе начнет меняться — придет холодный фронт. Температура воздуха понизится на 4-6 градусов.

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