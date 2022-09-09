В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода

Фото пресс-службы администрации Сочи

В отдельных районах на Кубани пройдут сильные дожди с грозами. Синоптики прогнозируют сильный ветер до 18 м/с.

По данным метеорологов, 10 сентября будет преимущественно без осадков. В регионе температура воздуха днем составит +22…+27°С, ночью — +5…+10°С. На Черноморском побережье воздух прогреется до +24…+29°С.

В воскресенье, 11 сентября, на Кубани местами усилится ветер — до 15-18 м/с. Однако воздух прогреется до +26..+31°С.

С 12 сентября погода в Краснодарском крае начнет стремительно меняться — придет холодный фронт. Температура воздуха понизится на 4-6 градусов. Во второй половине дня на край местами обрушатся сильные дожди, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

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