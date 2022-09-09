В Краснодарском крае из-за резкого похолодания прекратилась атмосферная засуха
Общество
09.09.2022 15:35
С 9 сентября атмосферная засуха прекратилась в Усть-Лабинском, Приморско-Ахтарском и Староминском районах.
Это связано с тем, что на Кубань в начале недели пришло похолодание. Максимальные температуры воздуха в этих районах снизились с +30…36 °С до +19…20 °С.
Специалисты относят атмосферную засуху к опасным явлениям. В Усть-Лабинском районе она продолжалась 21 день, а в Приморско-Ахтарском и Староминском районах — 6 дней, сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.
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