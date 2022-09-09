В Краснодарском крае из-за резкого похолодания прекратилась атмосферная засуха

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

С 9 сентября атмосферная засуха прекратилась в Усть-Лабинском, Приморско-Ахтарском и Староминском районах.

Это связано с тем, что на Кубань в начале недели пришло похолодание. Максимальные температуры воздуха в этих районах снизились с +30…36 °С до +19…20 °С.

Специалисты относят атмосферную засуху к опасным явлениям. В Усть-Лабинском районе она продолжалась 21 день, а в Приморско-Ахтарском и Староминском районах — 6 дней, сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

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