В Краснодарском крае к выходным ожидается потепление

Фото jplenio, pixabay.com

Аномально холодная для начала сентября погода на юге России завершится с приходом антициклона, рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, холодный воздух охватил практически всю европейскую часть России, в том числе и Краснодарский край. В стороне остались лишь субтропики — Сочи и Туапсе.

«К выходным станет существенно теплее, так как заход холода прекратится. И уже благодаря антициклону небо очистится от дождевых облаков — как над степными, так и горными районами Кавказа», — сообщила Волосюк.

Она уточнила, что в Краснодарском крае и Крыму потепление ожидается в предстоящие выходные. Воздух днем в этих регионах прогреется до +27 °C.

Из-за похолодания на этой неделе температура воды в Черном море опустилась на несколько градусов. Самая теплая вода в Сочи — +24 °С, на других курортах Краснодарского края — +22…23 °С. В Азовском море вода остыла до +19…20 °С.

По словам синоптика, вода в Черном море в этом году больше не будет прогреваться, потому что сейчас воздух везде холоднее, чем обычно в начале сентября, сообщает ТАСС.

Читайте также: иммунолог рассказал о том, как осенняя погода влияет на распространение COVID-19.