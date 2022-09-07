Иммунолог рассказал о том, как осенняя погода влияет на распространение COVID-19

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О том, как резкое похолодание может влиять на распространение коронавируса, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По словам специалиста, есть два фактора влияния погоды на распространение коронавируса, один из них физический — на улице холодает, меняются влажность и облучение поверхностей солнечным светом.

«У вируса появляется «лазейка», возможность активнее распространяться, он лучше выживает. На холоде меняются свойства аэрозоля, который инфицированные люди выделяют при чихании и кашле, из-за этого увеличивается вероятность распространения инфекции», — пояснил иммунолог.

Второй фактор влияния погоды на инфекции менее очевидный и связан с тем, что люди много времени проводят в помещениях с кондиционерами или обогревательными приборами, а также в транспорте.

«Как очень низкие, так и очень высокие температуры способствуют тому, что значительное количество людей проводят непропорционально большую часть времени в закрытых помещениях — либо под кондиционерами, стараясь охладиться, либо в помещениях, где есть всякие нагревательные элементы, стараясь согреться. А это напрямую способствует распространению COVID-19», — цитирует Николая Крючкова Радио Sputnik.

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