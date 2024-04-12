Жителей Абрау-Дюрсо предупредили о начале обработки виноградников пестицидами

Обработка будет проводиться с 15 по 25 апреля на виноградниках ООО «Абрау-Дюрсо» в поселке Абрау-Дюрсо и селах Северная Озереевка и Большие Хутора.

Виноградники обработают пестицидами «Индиго, КС», «Титул 390» и «Аркада». Все они имеют 3 класс опасности для человека, то есть являются умеренно опасными. Для пчел вещества являются малоопасными.

Жителей Абрау-Дюрсо, Северной Озереевки и Больших Хуторов просят соблюдать меры безопасности и не выпускать животных на поля хозяйства.

В случае отравления животных ООО «Абрау-Дюрсо» ответственности не несет, пишет газета «Жизнь Абрау».

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