Кондратьев: в Краснодарском крае продолжают закладывать новые виноградники

В этом году уже заложили порядка 310 га в Темрюкском и Крымском районах, а также в Анапе и Новороссийске. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 26 марта.

По словам главы региона, аграрии в основном используют посадочный материал из кубанских питомников. Сейчас в крае работает шесть таких предприятий, ежегодно выпускающих около 6 млн саженцев.

«Всего в текущем году хозяйства планируют высадить не менее 1,5 тыс. га новых виноградников. Таким образом, общая площадь краевых плантаций увеличится до 31 тыс. га», — написал Кондратьев в Telegram.

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