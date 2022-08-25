Житель Успенского района получил 10 лет колонии за развращение двух девочек
Жителя Успенского района приговорили к 14 годам в колонии строгого режима за преступление против половой неприкосновенности 9 и 10-летней дочерей своих знакомых.
По данным следствия, в начале июня 2021 года 40-летний мужчина находился в гостях у знакомых в одном из сел Успенского района. Воспользовавшись отсутствием взрослых, он совершил преступление против половой неприкосновенности малолетних. За это он пообещал девочкам iPhone. Сообщается, что мужчина в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.
О произошедшем одна из девочек рассказала подруге, которая сообщила об этом взрослым. Те обратились в правоохранительные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
На подозреваемого завели уголовное дело. Слушания по нему проходили в закрытом режиме. В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Однако она была подтверждена как показаниями свидетелей, так и другими доказательствами.
Успенский районный суд признал подозреваемого виновным. Его приговорили к 14 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1,5 лет. А также на 10 лет лишили права занимать должности и заниматься деятельностью связанными с работой с детьми. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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