В Сочи заключили под стражу приезжего, пристававшего к ребенку в кафе
Происшествия
19.07.2022 16:30
Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Белгородской области, которого подозревают в педофилии. Его уже заключили под стражу.
По версии следствия, днем 16 июля мужчина зашел в игровую комнату одного из кафе Сочи и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 3-летней девочки, а затем скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Сейчас следователи продолжают собирать доказательства по этому уголовному делу. Ход его расследования находится по контролем руководителя краевого СУ СКР Андрея Маслова.
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