Житель Туапсинского района по фальшивым документам оформил участки на Черноморском побережье

За мошенничество 63-летнему жителю поселка Новомихайловского грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина по подложным документам на землю площадью 7 га на побережье Черного моря оформил участки на родственников и знакомых. Общая сумма ущерба составила 150 млн рублей.

Мужчина скрылся от правоохранителей. Его объявили в федеральный розыск, после чего задержали на территории соседнего региона. На все имущество злоумышленника, в том числе оформленное на родственников, наложили арест.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы передали в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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