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Житель Туапсе присматривал за пенсионеркой и переводил с ее счета деньги

Происшествия
03.11.2022 13:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-tuapse-prismatrival-za-pensionerkoj-i-perevodil-s-ee-scheta-dengi
Житель Туапсе присматривал за пенсионеркой и переводил с ее счета деньги
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За четыре месяца 36-летний мужчина похитил у своей подопечной 75-летней пенсионерки более 110 тыс. рублей.

По данным следствия, подозреваемый ухаживал за пожилой местной жительницей. Используя приложение на смартфоне, он похищал деньги с ее банковских счетов. Мужчина успел совершить не менее 30 электронных переводов.

На злоумышленника завели уголовное дело за кражу. Его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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