Житель Туапсе присматривал за пенсионеркой и переводил с ее счета деньги

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За четыре месяца 36-летний мужчина похитил у своей подопечной 75-летней пенсионерки более 110 тыс. рублей.

По данным следствия, подозреваемый ухаживал за пожилой местной жительницей. Используя приложение на смартфоне, он похищал деньги с ее банковских счетов. Мужчина успел совершить не менее 30 электронных переводов.

На злоумышленника завели уголовное дело за кражу. Его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи пенсионер покормил соседских кошек и вынес из квартиры драгоценности.