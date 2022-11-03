Житель Туапсе присматривал за пенсионеркой и переводил с ее счета деньги
Происшествия
03.11.2022 13:23
За четыре месяца 36-летний мужчина похитил у своей подопечной 75-летней пенсионерки более 110 тыс. рублей.
По данным следствия, подозреваемый ухаживал за пожилой местной жительницей. Используя приложение на смартфоне, он похищал деньги с ее банковских счетов. Мужчина успел совершить не менее 30 электронных переводов.
На злоумышленника завели уголовное дело за кражу. Его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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