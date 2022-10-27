В Сочи пенсионер покормил соседских кошек и вынес из квартиры драгоценности

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о краже в полицию Центрального района Сочи обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что отсутствовала в городе около месяца, а когда вернулась, обнаружила пропажу золотых колец и цепочек из шкатулки.

Сумму ущерба сочинка оценила в 60 тыс. рублей. Полицейские осмотрели место происшествия. Следов взлома входной двери не обнаружили, в квартире был порядок.

Правоохранители заметили в доме кошек и спросили, кто их кормил, пока хозяйка была в отъезде. Выяснилось, что женщина оставляла ключи своему 60-летнему соседу сверху.

Мужчину задержали. Он во всем признался и рассказал, что драгоценности сдал в ломбард, а деньги потратил.

На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

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