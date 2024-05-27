Житель Туапсе погиб в ходе спецоперации на Украине

О гибели Андрея Стешенко 27 мая сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Он рассказал, что рядовой Стешенко служил наводчиком и геройски погиб при выполнении боевой задачи.

«По словам сослуживцев, он до конца оставался верен воинской присяге и своим боевым товарищам. Андрей Викторович родился в Нижневартовске, но его семья живет в Туапсе. Выражаю искренние соболезнования близким Героя. Вечная слава и вечная память», — написал Бойко в Telegram.

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