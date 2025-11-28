Житель Тимашевска зарезал старшего брата в пьяной ссоре

Убийство произошло вечером 21 ноября в одном из домов в переулке Школьном в Тимашевске. Следователи предъявили обвинение 51-летнему местному жителю.

По данным следствия, мужчина находился в гостях у старшего брата. Они распивали спиртное и поссорились на бытовой почве. В ходе конфликта младший брат нанес старшему множество ударов ножом в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли орудие преступления. Подозреваемого задержали.

С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы, назначен комплекс необходимых экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

