В Тбилисском районе мужчина до смерти избил сожительницу и закопал ее тело

Конфликт со смертельным исходом между мужчиной и его сожительницей в станице Тбилисской произошел на бытовой почве. В отношении 42-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело.

По версии следствия, вечером 14 ноября мужчина и его сожительница были дома на улице Элеваторной. Во время скандала злоумышленник избил женщину, удары пришлись по голове и телу. Пострадавшая умерла на месте происшествия.

«На следующий день фигурант, убедившись, что потерпевшая не подает признаков жизни, желая скрыть следы преступления, закопал ее тело во дворе домовладения. Через некоторое время соседка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении женщины», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов установили причастность сожителя к исчезновению женщины и задержали его. Во время допроса злоумышленник рассказал, как все было, а также показал место, где спрятал тело. Мужчину заключили под стражу. Будут проведены экспертизы для закрепления доказательной базы.

