Житель Тихорецкого района вынес из чужого дома холодильник и спрятал его в кустах

За кражу бытовой техники 55-летнему мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В полицию Тихорецкого района поступило сообщение о краже холодильника из частного дома. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 55-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчина проник в дом через окно ванной комнаты. После он вынес холодильник и спрятал его в кустах, чтобы потом распорядиться по своему усмотрению.

Холодильник нашли и вернули хозяину. На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет колонии, пишет газета «Тихорецкие вести».

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