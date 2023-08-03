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Житель Тихорецкого района вынес из чужого дома холодильник и спрятал его в кустах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-tihoretskogo-rajona-vynes-iz-chuzhogo-doma-holodilnik-i-spryatal-ego-v-kustah
Житель Тихорецкого района вынес из чужого дома холодильник и спрятал его в кустах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За кражу бытовой техники 55-летнему мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В полицию Тихорецкого района поступило сообщение о краже холодильника из частного дома. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 55-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчина проник в дом через окно ванной комнаты. После он вынес холодильник и спрятал его в кустах, чтобы потом распорядиться по своему усмотрению.

Холодильник нашли и вернули хозяину. На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет колонии, пишет газета «Тихорецкие вести».

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