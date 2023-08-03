В Ейске турист обокрал новую знакомую и сбежал на ее машине в Оренбург

Жительница Ейска познакомилась с 43-летним приезжим из Оренбурга на отдыхе в Анапе. Женщина пригласила нового друга к себе в гости.

По данным следствия, в квартире женщины в Ейске пара распивала алкоголь. В ходе застолья они поссорились. Когда женщина вышла из комнаты, мужчина забрал ее золотой браслет, смартфон, две банковские карты и ключи от Daewoo Matiz. На этом автомобиле злоумышленник отправился в Оренбург. Сумма ущерба превысила 175 тыс. рублей.

Женщина заявила в полицию. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Подозреваемый находится под стражей. За кражу ему грозит до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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