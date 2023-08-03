Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Ейске турист обокрал новую знакомую и сбежал на ее машине в Оренбург

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-turist-obokral-novuyu-znakomuyu-i-sbezhal-na-ee-mashine-v-orenburg
В Ейске турист обокрал новую знакомую и сбежал на ее машине в Оренбург
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жительница Ейска познакомилась с 43-летним приезжим из Оренбурга на отдыхе в Анапе. Женщина пригласила нового друга к себе в гости.

По данным следствия, в квартире женщины в Ейске пара распивала алкоголь. В ходе застолья они поссорились. Когда женщина вышла из комнаты, мужчина забрал ее золотой браслет, смартфон, две банковские карты и ключи от Daewoo Matiz. На этом автомобиле злоумышленник отправился в Оренбург. Сумма ущерба превысила 175 тыс. рублей.

Женщина заявила в полицию. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Подозреваемый находится под стражей. За кражу ему грозит до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: пьяный посетитель украл интерьерную картину из туалета кафе в Краснодаре.

Статьи
Сладкая зависимость: семь продуктов, которыми можно заменить сладкое
Сладкая зависимость: семь продуктов, которыми можно заменить сладкое
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть продукты с истекшим сроком годности
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть продукты с истекшим сроком годности
Что такое иммунитет и как его повысить
Что такое иммунитет и как его повысить
Черная смородина: чем полезна и кому нельзя
Черная смородина: чем полезна и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях