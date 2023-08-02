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Пьяный посетитель украл интерьерную картину из туалета кафе в Краснодаре. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-posetitel-ukral-interernuyu-kartinu-iz-tualeta-kafe-v-krasnodare
Фото t.me/mvd23krasnodar

Злоумышленника поймали сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции.

По предварительным данным, мужчина вместе со знакомыми выпивал в кафе на улице Красной и украл из туалетной комнаты интерьерную картину. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

Правонарушителя нашли, им оказался 29-летний местный житель. Краснодарец пояснил, что успел картину продать, но позже возместил кафе причиненный ущерб.

Возбудили уголовное дело о краже. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару.

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