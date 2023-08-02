Пьяный посетитель украл интерьерную картину из туалета кафе в Краснодаре. Видео

Злоумышленника поймали сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции.

По предварительным данным, мужчина вместе со знакомыми выпивал в кафе на улице Красной и украл из туалетной комнаты интерьерную картину. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

Правонарушителя нашли, им оказался 29-летний местный житель. Краснодарец пояснил, что успел картину продать, но позже возместил кафе причиненный ущерб.

Возбудили уголовное дело о краже. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару.

Читайте также: группа мужчин избила хозяина кафе из-за просьбы не приставать к официантке в Краснодаре.