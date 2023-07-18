Группа мужчин избила хозяина кафе из-за просьбы не приставать к официантке в Краснодаре

Инцидент произошел в июне 2022 года в одном из кафе на улице Лавочкина краевого центра.

Установили, что вечером несколько мужчин пришли в кафе. Они стали издеваться над официанткой, из-за чего 52-летний хозяин заведения сделал им замечание. Гости расплатись и ушли, однако вскоре вернулись и напали на собственника. Они не менее 6 раз ударили его по голове и телу. Мужчина получил ушибы мягких тканей, кровоизлияния и ссадины на голове.

Возбудили уголовные дела. В отношении 31-летнего местного жителя суд вынес обвинительный приговор, остальные участники драки находятся в розыске.

Подсудимого признали виновным в хулиганстве, совершенном с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. На суде обвиняемый признал вину в полном объеме.

Суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимого и заменил наказание на лишение свободы принудительными работами на один год с удержанием 10% зарплаты в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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