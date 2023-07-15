Мужчина выстрелил из сигнального пистолета во время массовой драки в Краснодаре, полиция проводит проверку

Массовую драку заметили очевидцы утром 15 июля на улице Красной краевого центра.

На кадрах видно, как 8 мужчин дерутся на улице в районе пересечения с Карасунской. В конце видео один из них выстрелил из сигнального пистолета.

«На основании выявленной в сети Интернет информации о массовой драке на улице Красной полицией Краснодара инициировано проведение проверочных мероприятий. По результатам проверки будут установлены личности участников инцидента, их действиям будет дана правовая оценка», — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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