Туристы устроили драку с охранниками у храма в Сочи

В Сочи полицейские задержали приезжих, которые устроили потасовку на территории, прилегающей к храму Святого равноапостольного князя Владимира.

Телефонное сообщение о нескольких мужчинах, дерущихся на площадке у православного храма по улице Виноградной в дежурную часть УВД Сочи поступило около 21:00.

Прибывшие на место ЧП патрульные выяснили, что двое приезжих — из Ямало-Ненецкого автономного округа России и Республики Беларусь — в состоянии алкогольного опьянения захотели проникнуть в здание храма. По словам одного из них, чтобы помолиться. Охрана нетрезвых «богомольцев» остановила. Между гостями Сочи и охранниками возник конфликт, который перерос в драку.

Полицейские, которые прибыли на вызов, задержали приезжих и доставили их в отдел полиции. Там протрезвевшие дебоширы принесли извинения жителям и гостям курорта за свое поведения. Ведется проверка.

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